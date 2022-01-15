Збірна України з гандболу розгромно поступилася олімпійським чемпіонам на ЧЄ

У суперниках української збірної були діючі олімпійські чемпіони. І з самого початку французи показали, що цей титул дістався їм невипадково. З перших хвилин Франція вийшла вперед і перевагу не розгубила до кінця матчу. Після першої половини українці поступалися з рахунком 11:17.

У другому таймі ситуація не змінилася і французи привезли "жовто-синім" ще сім м'ячів, завершивши поєдинок з рахунком 36:23 на користь Франції.

При цьому на старті другої половини вилучення в України заробив найкращий форвард нашої збірної Дмитро Горига - на той час у нього було вже сім голів.

Україна після цієї поразки практично втратила шанси на вихід з групи.