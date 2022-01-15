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Збірна України з гандболу розгромно поступилася олімпійським чемпіонам на ЧЄ

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Субота 15 січня 2022 20:42
Збірна України з гандболу розгромно поступилася олімпійським чемпіонам на ЧЄ Фото: гравець збірної України з гандболу Олександр Тільте (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України поступилася олімпійським чемпіонам - збірній Франції, на чемпіонаті Європи з гандболу-2022. Матч завершився з рахунком 36:23 не на користь "жовто-синіх".

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У суперниках української збірної були діючі олімпійські чемпіони. І з самого початку французи показали, що цей титул дістався їм невипадково. З перших хвилин Франція вийшла вперед і перевагу не розгубила до кінця матчу. Після першої половини українці поступалися з рахунком 11:17.

У другому таймі ситуація не змінилася і французи привезли "жовто-синім" ще сім м'ячів, завершивши поєдинок з рахунком 36:23 на користь Франції.

При цьому на старті другої половини вилучення в України заробив найкращий форвард нашої збірної Дмитро Горига - на той час у нього було вже сім голів.

Україна після цієї поразки практично втратила шанси на вихід з групи.

Нагадавши, перший матч на Євро українці поступилися збірній Сербії. Останній поєдинок на ЧЄ Україна проведе в понеділок, 17 січня, проти Хорватії.

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