Збірна України буде у другому кошику при відборі на ЧС-2022

Фото: гравці збірної України (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)

Збірна України не провела останній матч у 2020 році проти команди Швейцарії у Лізі націй, однак цей результат не вплине на розподіл команд по кошиках при жеребкуванні кваліфікації чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Команда Андрія Шевченка Україна буде у другому кошику.

Склад визначався за підсумками рейтингу ФІФА, на який, в тому числі впливали матчі Ліги націй. Процедура жеребкування запланована на 7 грудня. Відбірковий турнір почнеться в березні 2021 року.

Повний склад кошиків при жеребкуванні кваліфікації ЧС:

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди

Кошики 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія. Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан. Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

OFFICIAL: UEFA World Cup Qualifying Pots



Romania claims the final spot in Pot 2.

Finland grabs a spot in Pot 3 at the expense of Bosnia



The draw will be conducted December 7th. pic.twitter.com/FHMJfLooKZ — We Global Football (@We_Global) November 18, 2020

Нагадаємо, ФІФА вже опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року.