Сборная Украины по биатлону взяла бронзу в женской эстафете на ЧМ-2020

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2020 года, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Национальную команду представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

На первом этапе нашу сборную представляла Меркушина, которая использовала два дополнительных патрона и передала эстафету 7. Джима также дважды использовала дополнительные патроны и закончила свой этап 6. Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету 8.

Однако замечательный заключительный этап выдала Пидгрушная, которая использовала один дополнительный патрон и подняла Украину на пьедестал чемпионата мира в Италии.

Соревнования выиграла сборная Норвегии, опередив на 10,7 секунды команду Германии.

Отметим, сборная Украины второй год подряд завоевывает бронзовые медали на главном старте сезона.