Збірна України з біатлону взяла бронзу в жіночій естафеті на ЧС-2020

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року, який проходить в італійському Антхольц-Антерсельві. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Національну команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.

На першому етапі нашу збірну представляла Меркушина, яка використовувала два додаткові патрони та передала естафету 7. Джима також двічі використовувала додаткові патрони і закінчила свій етап 6. Семеренко з трьома перезарядками передала естафету 8.

Однак чудовий завершальний етап видала Підгрушна, яка використовувала один додатковий патрон і підняла Україну на п'єдестал чемпіонату світу в Італії.

Змагання виграла збірна Норвегії, випередивши на 10,7 секунди команду Німеччини.