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Украина выиграла бронзу в одиночном миксте на чемпионате Европы по биатлону

Новости » Спорт     27.02.2020 - 13:53
Украина выиграла бронзу в одиночном миксте на чемпионате Европы по биатлону
Фото: (twitter.com/IBU_CUP)

Гонку бежали Меркушина и Ткаленко

Сборная Украины заняла третье место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских в Раубичах. Об этом сообщается Twitter в соревнований.

Бронзовые награды выиграли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко. Она на двоих использовали семь запасных патронов и практически всю гонку были в числе лидеров.

Чемпионами Европы стали норвежцы в составе Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхейма, серебряные медали у сборной Германии, от которой Ткаленко на финише отстал только на 0,3 секунды.

Это третья медаль для Украины на чемпионате Европы в Раубичах.

Напомним, в первый день соревнований состоялся триумф капитанов сборных Украины. В суперспринте у мужчин бронзовую награду завоевал Дмитрий Пидручный, а Елена Пидгрушная принесла серебряную медаль.

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