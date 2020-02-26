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Пидручный принес первую медаль сборной Украины на ЧЕ по биатлону

Новости » Спорт     26.02.2020 - 16:52
Пидручный принес первую медаль сборной Украины на ЧЕ по биатлону
Фото: Дмитрий Пидручный (twitter.com/IBU_CUP)

Спортсмен взял бронзу в первой же гонке соревнований

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал медаль в первой же гонке на чемпионате Европы по биатлону, который стартовал 26 февраля в белорусских Раубичах. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Украинец финишировал третьим в новой дисциплине - суперспринте. От золота его отделили считанные миллиметры. На финише Дмитрий проиграл белорусу Сергею Бочарникову лишь 0,5 секунды. Второе место занял чех Адам Вацлавик.

Пидручный стал трехкратным призером чемпионатов Европы. Ранее биатлонист брал золото в смешанной эстафете в Риднау-2018 и становился вторым в эстафете в Отепяя-2015.

Суперспринт является новой дисциплиной биатлонных состязаний. Первый раз ее задействовали еще в прошлом сезоне, на заключительном этапе.

Чемпионат Европы по биатлону продлится до 1 марта.

Напомним, ранее женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2020 году в итальянском Антхольц-Антерсельве

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