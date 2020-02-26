Пидручный принес первую медаль сборной Украины на ЧЕ по биатлону

Фото: Дмитрий Пидручный (twitter.com/IBU_CUP)

Спортсмен взял бронзу в первой же гонке соревнований

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал медаль в первой же гонке на чемпионате Европы по биатлону, который стартовал 26 февраля в белорусских Раубичах. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Украинец финишировал третьим в новой дисциплине - суперспринте. От золота его отделили считанные миллиметры. На финише Дмитрий проиграл белорусу Сергею Бочарникову лишь 0,5 секунды. Второе место занял чех Адам Вацлавик.

And the first #OECH20 goes to S.Bocharnikov, A.Vaclavik takes and D.Pidruchnyi ! pic.twitter.com/mMV99slpb7 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 26, 2020

Пидручный стал трехкратным призером чемпионатов Европы. Ранее биатлонист брал золото в смешанной эстафете в Риднау-2018 и становился вторым в эстафете в Отепяя-2015.

Суперспринт является новой дисциплиной биатлонных состязаний. Первый раз ее задействовали еще в прошлом сезоне, на заключительном этапе.

Чемпионат Европы по биатлону продлится до 1 марта.

Напомним, ранее женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2020 году в итальянском Антхольц-Антерсельве