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Сборная Польши выгнала хавбека за продолжение карьеры в России

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Варшава, Понедельник 20 июня 2022 16:26
Сборная Польши выгнала хавбека за продолжение карьеры в России Фото: Мацей Рыбус (справа) (spartak.com)
Автор: Антон Федорцив

Польский футбольный союз решил отказаться от услуг полузащитника Мацея Рыбуса, во время войны РФ против Украины перебравшегося в московский "Спартак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

32-летний хавбек больше не будет защищать цвета сборной Польши. Главный тренер национальной команды Чеслав Михневич не нуждается в услугах уроженца Лодзинского воеводства.

11 июня Рыбус подписал 3-летний контракт со "Спартаком". До этого в течение пяти сезонов он защищал цвета другого московского коллектива – "Локомотива". Однако в отличие от большой группы легионеров чемпионата России во главе с другим поляком – Гжегожем Крыховяком – решил не покидать страну-агрессорку.

Михневич лично сообщил Рыбусу, что тот не будет вызван на сентябрьский сбор "Кадры". Кроме того, кандидатура хавбека даже не будет рассматриваться при формировании заявки на чемпионат мира в Катаре осенью.

Мацей Рыбус выступал за сборную Польши с 2009 года. В его активе 66 матчей (2 гола) в национальной команде и участие в Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

К слову, ФИФА обнародовала список городов Северной Америки, которые примут чемпионат мира-2026.

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