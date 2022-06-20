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Збірна Польщі вигнала хавбека за продовження кар'єри в Росії

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Варшава, Понеділок 20 червня 2022 16:26
Збірна Польщі вигнала хавбека за продовження кар'єри в Росії Фото: Мацей Рибус (праворуч) (spartak.com)
Автор: Антон Федорців

Польський футбольний союз вирішив відмовитися від послуг півзахисника Мацея Рибуса, який у час війни РФ проти України перебрався в московський "Спартак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

32-річний хавбек більше не захищатиме кольори збірної Польщі. Головний тренер національної команди Чеслав Міхневич не потребує послуг уродженця Лодзінського воєводства.

11 червня Рибус підписав 3-річний контракт зі "Спартаком". До цього впродовж п'яти сезонів він захищав кольори іншого московського колективу – "Локомотива". Проте, на відміну від великої групи легіонерів чемпіонату Росії на чолі з іншим поляком – Гжегожем Крихов'яком – вирішив не покидати країну-агресорку.

Міхневич особисто повідомив Рибусу, що той не буде викликаний на вересневий збір "Кадри". Окрім того, кандидатура хавбека навіть не розглядатиметься під час формування заявки на чемпіонату світу в Катарі восени.

Мацей Рибус виступав за збірну Польщі з 2009 року. У його активі 66 матчів (2 голи) у національній команді та участь у Євро-2012, ЧС-2018 і Євро-2020.

До слова, ФІФА оприлюднила перелік міст Північної Америки, які приймуть чемпіонат світу-2026.

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