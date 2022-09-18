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ФИБА выбрала последнего хозяина Евробаскета-2025. Украина была среди претендентов

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Берлин, Воскресенье 18 сентября 2022 11:49
ФИБА выбрала последнего хозяина Евробаскета-2025. Украина была среди претендентов Фото: Польша примет Евробаскет-2025 (twitter.com/KoszKadra)
Автор: Антон Федорцив

Польская баскетбольная ассоциация получила от ФИБА право стать хозяином чемпионата Европы 2025 года. Раньше планы провести мероприятие имела и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Польша стала четвертым хозяином Евробаскета-2025. Там состоятся матчи одной из групп чемпионата Европы.

Пока остается тайной место проведения польского этапа турнира. Польша самостоятельно приняла Евробаскет-2009. Тогда матчи прошли в Быдгоще, Варшаве, Вроцлаве, Лодзи и Познани, а финальный этап – в Катовице.

Поединки еще трех групп чемпионата Европы-2025 примут Кипр, Латвия и Финляндия. Матчи плей-офф состоятся на финской земле. Среди претендентов на проведение группового раунда и финальной фазы турнира раньше была и Украина. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ сначала исчезли шансы стать хозяином плей-офф, а теперь и одной из групп Евробаскета.

На первенстве Европы этого года сборная Польши сенсационно дошла до полуфинала. Там "орлы" разгромно уступили сборной Франции, но сойдутся с Германией в битве за бронзовые медали 18 сентября.

К слову, баскетбольная сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы.

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