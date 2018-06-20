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Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    20.06.2018 - 23:03
Фото: Иран - Испания (twitter.com/SEFutbol)
Фото: Иран - Испания (twitter.com/SEFutbol)

Единственный гол Диего Коста забил в начале второго тайма

Сборная Испании одержала победу со счетом 1:0 над Ираном в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

На 54 минуте Диего Коста пробивал в штрафной и попал защитнику в ногу, мяч срикошетил обратно к Диего и от него полетел в ворота. Казалось, иранцы сравняли счет, но судья пересмотрел эпизод и отменил мяч из-за офсайда.

Сборная Испании набрала 4 очка и сравнялась с Португалией, в активе у Ирана 3 балла. В заключительном туре группового этапа испанцы сыграют с Марокко, а Иран - с Португалией. Оба матча состоятся 25 июня.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Иран, сборная Испании  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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