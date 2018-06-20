Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018

Единственный гол Диего Коста забил в начале второго тайма

Сборная Испании одержала победу со счетом 1:0 над Ираном в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

На 54 минуте Диего Коста пробивал в штрафной и попал защитнику в ногу, мяч срикошетил обратно к Диего и от него полетел в ворота. Казалось, иранцы сравняли счет, но судья пересмотрел эпизод и отменил мяч из-за офсайда.

Сборная Испании набрала 4 очка и сравнялась с Португалией, в активе у Ирана 3 балла. В заключительном туре группового этапа испанцы сыграют с Марокко, а Иран - с Португалией. Оба матча состоятся 25 июня.