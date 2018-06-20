Збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018

Єдиний гол Дієго забив на початку другого тайму

Збірна Іспанії здобула перемогу з рахунком 1:0 над Іраном в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.

На 54 хвилині Дієго Коста пробивав в штрафний і потрапив захиснику в ногу, м'яч зрикошетив назад до Дієго і від нього полетів у ворота. Здавалося, іранці зрівняли рахунок, але суддя переглянув епізод і скасував м'яч через офсайд.

Збірна Іспанії набрала 4 очки і зрівнялася з Португалією, в активі у Ірану 3 бали. У заключному турі групового етапу іспанці зіграють з Марокко, а Іран - з Португалією. Обидва матчі відбудуться 25 червня.