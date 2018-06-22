Сборная Хорватии выйдет на матч против Исландии резервным составом

Тренер даст отдохнуть игрокам основы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что намерен дать отдохнуть основным игрокам в матче последнего тура группового этапа ЧМ-2018 против команды Исландии. Об этом сообщает Goal.

"Да, я дам отдохнуть многим игрокам в матче с командой Исландии", - сказал Далич.

Также он выразил уверенность, что у его команды прибавится болельщиков после яркой игры.

Накануне хорваты разгромили финалистов прошлого чемпионата мира сборную Аргентины со счетом 0:3 и гарантировали себе место в плей-офф.

Со сборной Исландии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Хорватия сыграет 26 июня.

Напомним, сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.