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Интервью

Сборная Хорватии выйдет на матч против Исландии резервным составом

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    22.06.2018 - 10:27
Фото: игроки сборной Хорватии празднуют победу над Аргентиной (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: игроки сборной Хорватии празднуют победу над Аргентиной (twitter.com/HNS_CFF)

Тренер даст отдохнуть игрокам основы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что намерен дать отдохнуть основным игрокам в матче последнего тура группового этапа ЧМ-2018 против команды Исландии. Об этом сообщает Goal.

"Да, я дам отдохнуть многим игрокам в матче с командой Исландии", - сказал Далич.

Также он выразил уверенность, что у его команды прибавится болельщиков после яркой игры.

Накануне хорваты разгромили финалистов прошлого чемпионата мира сборную Аргентины со счетом 0:3 и гарантировали себе место в плей-офф.

Со сборной Исландии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Хорватия сыграет 26 июня.

Напомним, сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.

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Теги публикации: Исландия, ЧМ-2018, Хорватия, тренер, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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