Збірна Хорватії вийде на матч проти Ісландії резервним складом

Тренер дасть відпочити гравцям основи
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч повідомив, що має намір дати відпочити основним гравцям в матчі останнього туру групового етапу ЧС-2018 проти команди Ісландії. Про це повідомляє Goal.
"Так, я дам відпочити багатьом гравцям в матчі з командою Ісландії", - сказав Даліч.
Також він висловив упевненість, що у його команди додасться уболівальників після яскравої гри.
Напередодні хорвати розгромили фіналістів минулого чемпіонату світу збірну Аргентини з рахунком 0:3 і гарантували собі місце в плей-офф.
Зі збірною Ісландії в матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 Хорватія зіграє 26 червня.
Нагадаємо, збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру.