Збірна Хорватії вийде на матч проти Ісландії резервним складом

Тренер дасть відпочити гравцям основи

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч повідомив, що має намір дати відпочити основним гравцям в матчі останнього туру групового етапу ЧС-2018 проти команди Ісландії. Про це повідомляє Goal.

"Так, я дам відпочити багатьом гравцям в матчі з командою Ісландії", - сказав Даліч.

Також він висловив упевненість, що у його команди додасться уболівальників після яскравої гри.

Напередодні хорвати розгромили фіналістів минулого чемпіонату світу збірну Аргентини з рахунком 0:3 і гарантували собі місце в плей-офф.

Зі збірною Ісландії в матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 Хорватія зіграє 26 червня.

Нагадаємо, збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру.