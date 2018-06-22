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Збірна Хорватії вийде на матч проти Ісландії резервним складом

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    22.06.2018 - 10:27
Фото: гравці збірної Хорватії святкують перемогу над Аргентиною (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: гравці збірної Хорватії святкують перемогу над Аргентиною (twitter.com/HNS_CFF)

Тренер дасть відпочити гравцям основи

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч повідомив, що має намір дати відпочити основним гравцям в матчі останнього туру групового етапу ЧС-2018 проти команди Ісландії. Про це повідомляє Goal.

"Так, я дам відпочити багатьом гравцям в матчі з командою Ісландії", - сказав Даліч.

Також він висловив упевненість, що у його команди додасться уболівальників після яскравої гри.

Напередодні хорвати розгромили фіналістів минулого чемпіонату світу збірну Аргентини з рахунком 0:3 і гарантували собі місце в плей-офф.

Зі збірною Ісландії в матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 Хорватія зіграє 26 червня.

Нагадаємо, збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру.

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Теги публікації: Исландия, ЧМ-2018, Хорватия, тренер, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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