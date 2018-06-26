Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 со второго места

Футболисты "бело-голубых" вырвали победу у Нигерии

Сборная Аргентины обыграли команду Нигерии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.

Аргентинцы вышли вперед благодаря голу нападающего Лионеля Месси, который отличился на 14 минуте. Сборной Нигерии удалось сравнять в начале второго тайма - на 51 минуте Виктор Мозес точно пробил с пенальти. Однако на 86 минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел вперед в счете сборную Аргентины, которая уже не упустила победы.

Напомним, сборные Франции и Дании сыграли нулевую вничью в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 и вышли в 1/8 финала.

Кроме того, команды прервали результативную серию текущего мундиаля: 36 игр забивали команды.