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Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 со второго места

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    26.06.2018 - 22:56
Фото: Нигерия - Аргентина (twitter.com/Argentina)
Фото: Нигерия - Аргентина (twitter.com/Argentina)

Футболисты "бело-голубых" вырвали победу у Нигерии

Сборная Аргентины обыграли команду Нигерии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.

Аргентинцы вышли вперед благодаря голу нападающего Лионеля Месси, который отличился на 14 минуте. Сборной Нигерии удалось сравнять в начале второго тайма - на 51 минуте Виктор Мозес точно пробил с пенальти. Однако на 86 минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел вперед в счете сборную Аргентины, которая уже не упустила победы.

Напомним, сборные Франции и Дании сыграли нулевую вничью в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 и вышли в 1/8 финала.

Кроме того, команды прервали результативную серию текущего мундиаля: 36 игр забивали команды. 

ЧМ 2018: турнирная таблица на 26 июня Нигерия - Аргентина: онлайн трансляция (счет 1:2)
Теги публикации: Нигерия, ЧМ-2018, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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