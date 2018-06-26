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Збірна Хорватії виграла на ЧС-2018 третій матч поспіль

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 23:42
Фото: Ісландія - Хорватія (twitter.com/nkosijek)
Фото: Ісландія - Хорватія (twitter.com/nkosijek)

"Шашкові" вирвали перемогу у Ісландії

Збірна Хорватії залишила за бортом плей-офф команду Ісландії. Матч в рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2018 завершився з рахунком 2:1 на користь хорватів.

На 53 хвилині рахунок у матчі відкрив хорватський півзахисник Мілан Бадель. У другому таймі головний арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота збірної Хорватії, який успішно реалізував ісландський хавбек Гілф Тор Сігурдссон. У кінцівці зустрічі перемоги для хорватської команди домігся півзахисник Іван Перішич.

Збірна Хорватія набрала максимальні 9 очок і вийшла в плей-офф ЧС-2018 з першого місця в групі D. Ісландська команда (1) залишає турнір, зайнявши четверту сходинку в турнірній таблиці.

У паралельному матчі групи D збірна Аргентини обіграла Нігерію і вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018.

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Теги публікації: Исландия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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