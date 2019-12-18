Сборная Франции проведет спарринг с Украиной на главном стадионе страны

Федерация футбола Франции официально сообщила, что товарищеская встреча между сборными Франции и Украины, запланированная на 27 марта 2020 года, состоится в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Именно эта арена считается главным стадионом Франции, и именно на ней "сине-желтые" уже четыре раза встречались с действующими в настоящее время чемпионами мира.

В целом эта встреча станет десятой в истории противостояния команд. Пять раз побеждали французы, трижды игры заканчивались вничью, и лишь однажды украинцы взяли верх.

Инфографика ffu.ua

Напомним, сборная Украины запланировала три товарищеских встречи непосредственно перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года. "Сине-желтые" 31 марта проведут выездной поединок с Польшей. 26 мая украинская команда может встретиться дома с Кипром.

Еще два товарищеских поединка должны пройти 2 и 7 июня. В настоящий момент ведутся переговоры с возможными соперниками.

По итогам жеребьевки группового этапа Евро-2020 сборная Украины попала в квартет C, где также сыграют сборные Нидерландов и Австрии. Четвертая команда определится весной по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.