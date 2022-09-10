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Сборная Боснии сыграет "товарняк" с Россией. УАФ срочно обратилась в УЕФА и ФИФА

Фото: УАФ срочно обратилась в УЕФА и ФИФА из-за матча между Боснией и Россией (УАФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча сборных России и Боснии, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УАФ.

Также УАФ направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором объяснила недопустимость проведения такого матча.

Вчера стало известно, что национальная команда Боснии и Герцеговины планирует поехать на товарищеский матч 19 ноября в Россию. Как информирует боснийский ресурс Avaz, футбольная ассоциация Боснии получит за этот матч 200 тысяч евро.

Что говорят в УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций не возражает против проведения товарищеского матча между Боснией и РФ.

"Действительно, товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. Таким образом, любое участие в товарищеском матче не влияет и не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от соревнований под эгидой УЕФА", - заявил эксперт по управлению национальными ассоциациями УЕФА Ян Хафнер от лица организации.

Как реагируют футболисты Боснии

Ведущие игроки национальной команды Боснии близки к принятию решения не лететь на матч против России.

В то же время запланированный матч прокомментировал один из лидеров команды Миралем Пьянич. По его словам, "это не очень удачное решение" ассоциации.

"Я слышал о решении Ассоциации. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спросили, что я думаю об игре. Я сказал, что думаю, а потом удивился их решению. Это не очень удачная идея. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", - сказал он.

Что касается капитана сборной Эдина Джеко, то он послал четкий сигнал относительно матча против РФ. В соцсети Instagram Джеко понравилось сообщение мэра Сараево Бенджамины Карич, которая призвала Футбольную ассоциацию Боснии и Герцеговины немедленно отменить товарищескую встречу со сборной страны-агрессора.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции Российского футбольного союза и ряда команд из РФ на отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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