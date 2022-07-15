Российские команды законно отстранили от соревнований УЕФА: решение спортивного арбитража
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции Российского футбольного союза и ряда команд из РФ на отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт CAS.
Лозанский арбитраж не нашел причин отменить решения УЕФА и ФИФА о дисквалификации российских команд. CAS отклонил апелляции и РФС, и ряда российских клубов.
Российские команды не будут играть в еврокубках в сезоне 2022/23, а сборные государства-агрессора пропустят матчи Лиги наций, чемпионата Европы U-21, женского Евро-2022 и квалификации к женскому ЧМ-2023. УЕФА отстранил все команды из РФ от соревнований в грядущем сезоне 2 мая.
С Союзом европейских футбольных ассоциаций судились питерский "Зенит", московские ЦСКА и "Динамо", а также "Сочи". Они пытались возобновиться в правах на участие в еврокубках.
Ранее Россия и Беларусь оказались на грани неучастия в Олимпийских играх-2024. Из-за решения большинства спортивных федераций тамошние атлеты не будут выступать в квалификациях к Играм и не смогут выиграть лицензии в Париж-2024.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
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