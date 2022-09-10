Збірна Боснії зіграє "товарняк" з Росією. УАФ терміново звернулася до УЄФА та ФІФА

Також УАФ направила лист Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.

Вчора стало відомо, що національна команда Боснії і Герцеговини планує поїхати на товариський матч 19 листопада в Росію. Як інформує боснійський ресурс Avaz, футбольна асоціація Боснії отримає за цей матч 200 тисяч євро.

Що кажуть в УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій не заперечує проти проведення товариського матчу між Боснією і РФ.

"Дійсно, Товариські матчі виходять за рамки компетенції та відповідальності УЄФА. Таким чином, будь - яка участь у товариському матчі не впливає і не суперечить рішенню виконавчого комітету УЄФА про відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА", - заявив експерт з управління національними асоціаціями УЄФА Ян Хафнер від імені організації.

Як реагують футболісти Боснії

Провідні гравці національної команди Боснії близькі до прийняття рішення не летіти на матч проти Росії.

У той же час запланований матч прокоментував один з лідерів команди Міралем П'янич. За його словами, "це не дуже вдале рішення" асоціації.

"Я чув про рішення Асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, запитали, що я думаю про гру. Я сказав, що думаю, а потім здивувався їх вирішенню. Це не дуже вдала ідея. У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. В Асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", - сказав він.

Що стосується капітана збірної Едіна Джеко, то він послав чіткий сигнал щодо матчу проти РФ. У соцмережі Instagram Джеко сподобалося повідомлення мера Сараєво Бенджаміни Каріч, яка закликала Футбольну асоціацію Боснії і Герцеговини негайно скасувати товариську зустріч зі збірною країни-агресора.