Збірна Боснії зіграє "товарняк" з Росією. УАФ терміново звернулася до УЄФА та ФІФА

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА і ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірних Росії та Боснії, який запланований на 19 листопада в Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ.
Також УАФ направила лист Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.
Вчора стало відомо, що національна команда Боснії і Герцеговини планує поїхати на товариський матч 19 листопада в Росію. Як інформує боснійський ресурс Avaz, футбольна асоціація Боснії отримає за цей матч 200 тисяч євро.
Союз європейських футбольних асоціацій не заперечує проти проведення товариського матчу між Боснією і РФ.
"Дійсно, Товариські матчі виходять за рамки компетенції та відповідальності УЄФА. Таким чином, будь - яка участь у товариському матчі не впливає і не суперечить рішенню виконавчого комітету УЄФА про відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА", - заявив експерт з управління національними асоціаціями УЄФА Ян Хафнер від імені організації.
Провідні гравці національної команди Боснії близькі до прийняття рішення не летіти на матч проти Росії.
У той же час запланований матч прокоментував один з лідерів команди Міралем П'янич. За його словами, "це не дуже вдале рішення" асоціації.
"Я чув про рішення Асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, запитали, що я думаю про гру. Я сказав, що думаю, а потім здивувався їх вирішенню. Це не дуже вдала ідея. У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. В Асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", - сказав він.
Що стосується капітана збірної Едіна Джеко, то він послав чіткий сигнал щодо матчу проти РФ. У соцмережі Instagram Джеко сподобалося повідомлення мера Сараєво Бенджаміни Каріч, яка закликала Футбольну асоціацію Боснії і Герцеговини негайно скасувати товариську зустріч зі збірною країни-агресора.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляції Російського футбольного союзу і ряду команд з РФ на відсторонення від турнірів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
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