Сборная Англии пожалуется УЕФА на болельщиков в матче с Черногорией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пожаловался на нетерпимость к футболистам своей команды со стороны болельщиков из Черногории. Об этом сообщает BBC.

Специалист заявил, что по ходу матча отбора Евро-2020 болельщики оскорбили защитника команды Дэнни Роуза на почве расовой ненависти.

"Я определенно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда он получил желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений относительно того, что произошло, и мы обязательно сообщим об этом УЕФА. Такие вещи недопустимы", - сказал Саутгейт.

Сборная Англии на выезде одержала корупную победу над Черногорией (5:1) в матче 2 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. После этой встречи англичане набрали шесть очков и занимают первую строчку в турнирной таблице группы А.

Напомним, "Динамо" выступило с официальным заявлением относительно обвинений в проявлении расизма со стороны киевских болельщиков во время матча 1/8 Лиги Европы с "Челси" (0:5).