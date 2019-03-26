Збірна Англії поскаржиться УЄФА на уболівальників у матчі з Чорногорією

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поскаржився на нетерпимість до футболістів своєї команди з боку уболівальників з Чорногорії. Про це повідомляє BBC.

Фахівець заявив, що під час матчу відбору Євро-2020 вболівальники образили захисника команди Денні Роуза на ґрунті расової ненависті.

"Я безумовно чув образи на адресу Роуза, коли він отримав жовту картку наприкінці матчу. У мене немає ніяких сумнівів щодо того, що сталося, і ми обов'язково повідомимо про це УЄФА. Такі речі неприпустимі", - сказав Саутгейт.

Збірна Англії на виїзді здобула корупную перемогу над Чорногорією (5:1) в матчі 2 туру відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року. Після цієї зустрічі англійці набрали шість очок і займають перший рядок у турнірній таблиці групи А.

Нагадаємо, "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо звинувачень в прояві расизму з боку київських уболівальників під час матчу 1/8 Ліги Європи з "Челсі" (0:5).