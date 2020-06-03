Сбор подписей не позволит отправить в отставку министра, - Арахамия

Сбор подписей в Верховной раде не позволит отправить в отставку какого-либо министра. Для этого необходимо принять закон об интерпелляции.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам народного депутата, сейчас в парламенте нет законного механизма для отставки министра.

"Даже если удастся собрать подписи, на данный момент не существует (механизма - ред.). Это политический процесс просто. Даже если собрать 150 или 250 подписей, с ними некуда идти. Вот есть эти подписи, их можно показать на телевидении. Но порядка дальнейшего никакого не существует", - пояснил Арахамия.

Он отметил, что сейчас в Раде разрабатывается закон об интерпелляции, который позволит отправлять министров в отставку.

"Поэтому как раз сейчас во многих комитетах и рассматривается законопроект об интерпелляции. Это по сути о праве парламента уволить конкретного министра, а не целиком отправить в отставку весь Кабмин. Тогда это заработает по-другому, а сейчас это просто политические заявления", - добавил нардеп.

Недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.

Напомним, в Кагарлыке сотрудников местного отделения полиции подозревают в изнасиловании женщины.

Кроме того, утром 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка между криминальными кланами из-за конфликта местных перевозчиков.

Отметим, что закон об интерпелляции предусматривает предоставление права парламенту отправлять в отставку отдельных министров, а не все правительство.