Задержанных по делу перестрелки в Броварах скоро будет больше 30, - МВД

Фото: задержание участников стрельбы в Броварах (mvs.gov.ua)

В МВД заявили, что по каждому задержанному есть ответственность

Число задержанных по делу перестрелки в Броварах скоро будет более 30. В Министерстве внутренних дел заявили, что по каждому есть ответственность.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Герщенко рассказал журналистам под Радой.

Вместе с тем, он заявил, что правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране".

"В Броварах по вызову 102 уже через 2 минуты приехала полиция и задержала на месте 11 правонарушителей. Сейчас количество задержанных уже скоро будет больше 30-ти. По каждому есть ответственность", - заявил он.

Также он напомнил, что двое полицейских в Кагарлыке, которых подозревают в изнасиловании и пытках через час после сообщения были задержаны и переданы Госбюро расследований.

Напомним, в Броварах произошла массовая перестрелка между группами перевозчиков, в результате чего ранения получили три человека. Из-за столкновений в Броварах президент Владимир Зеленский вызвал к себе министра внутренних дел Арсена Авакова. Последний тогда сообщил, что заказчики будут найдены.

Кроме того, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах.

Как писало РБК-Украина, перестрелка в Броварах была квалифицирована полицией как покушение на массовое убийство.

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Автор: Анастасия Светлевская