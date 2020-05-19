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В Раде появился текст закона Кабмина "Об интерпелляции"

Новости » Политика     19.05.2020 - 19:07
В Раде появился текст закона Кабмина "Об интерпелляции"
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас документ обрабатывается в комитете

В Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта "Об интерпелляции" (право парламента ставить вопрос правительству, - ред.). Документ сейчас обрабатывается в комитете.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Документом предлагается осуществление ВР контроля за деятельностью Кабинета министров Украины путем установления права народных депутатов инициировать проведение обязательных слушаний по вопросам деятельности отдельного члена Кабмина и решения вопроса об удовлетворительности его работы.

Основной задачей законопроекта является обеспечение конституционного права Рады осуществлять контроль за реализацией внутренней и внешней политики Кабмином.

Проект закона состоит из трех взаимосвязанных между собой разделов, каждый из которых определяет организационные и правовые основы инициативного проведения обязательного рассмотрения ВР вопроса о деятельности отдельного члена правительства.

Так, во второй главе определяются основания и правовые основы интерпелляции, где прописаны правовые предпосылки применения этого государственно-правового института. В частности, закрепляется, что исключительным основанием для осуществления интерпелляции является депутатское требование.

Кроме этого, данный раздел проекта закона определяет процедуру предъявления и рассмотрения такого депутатского требования, устанавливает правовую основу для запрета отказа в осуществлении интерпелляции, а также предусматривает исчерпывающий перечень оснований для отказа в ее осуществлении. Отдельной нормой определяются последствия интерпелляции.

Напомним, в Раду 18 мая внесли законопроект "Об интерпелляции", однако сначала текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что принятие этого документа даст Раде право поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Документ позволяет комитету или 45 народным депутатам инициировать процедуру по проверке министра.

Недовольство работой министра сейчас не позволяет ВР его увольнять. Однако после принятия законопроекта "Об интерпелляции" парламент сможет принимать такое решение. Премьер-министр должен будет после этого внести представление на увольнение министра.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная Рада
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