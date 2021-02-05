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Сбор при госрегистрации легковых автомобилей: разъяснение Пенсионного фонда

Автор: Александр Белоус

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается при первой регистрации автомобиля в Украине. Сбор уплачивается предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, а также физическими лицами.

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Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в ПФУ, размер сбора составляет 3%, 4% или 5% и зависит от стоимости легкового автомобиля. Стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором купли - продажи, справкой - счетом торговых организаций, справкой таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование необходимо уплатить в зависимости от стоимости легкового автомобиля в размере:

  • 3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года, или не более 374 550 гривен (165 х 2 270 грн, где 2 270 грн - прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 01.01.2021, установленный законом "О государственном бюджете Украины на 2021 год");
  • 4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (в 2021 году - если стоимость автомобиля более 374 550 гривен, но не превышает 658 300 гривен);
  • 5% - если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (в 2021 году - если стоимость автомобиля превышает 658 300 гривен)

Напомним, транспортным налогом в 25 тысяч гривен в год облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет определенную законом сумму.

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