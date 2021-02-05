Сбор при госрегистрации легковых автомобилей: разъяснение Пенсионного фонда

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается при первой регистрации автомобиля в Украине. Сбор уплачивается предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, а также физическими лицами.
Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отметили в ПФУ, размер сбора составляет 3%, 4% или 5% и зависит от стоимости легкового автомобиля. Стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором купли - продажи, справкой - счетом торговых организаций, справкой таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость.
Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование необходимо уплатить в зависимости от стоимости легкового автомобиля в размере:
Напомним, транспортным налогом в 25 тысяч гривен в год облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет определенную законом сумму.