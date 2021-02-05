Збір при держреєстрації легкових автомобілів: роз’яснення Пенсійного фонду

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується при першій державній реєстрації автомобіля в Україні. Збір сплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами.
Про це йдеться в роз’ясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначили в ПФУ, розмір збору становить 3%, 4% або 5% та залежить від вартості легкового автомобіля. Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі - продажу, довідки - рахунку торговельних організацій, довідки митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування необхідно сплатити залежно від вартості легкового автомобіля у розмірі:
Нагадаємо, транспортним податком у 25 тисяч гривень на рік обкладаються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить визначену законом суму.