Збір при держреєстрації легкових автомобілів: роз’яснення Пенсійного фонду

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується при першій державній реєстрації автомобіля в Україні. Збір сплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами.

Про це йдеться в роз’ясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в ПФУ, розмір збору становить 3%, 4% або 5% та залежить від вартості легкового автомобіля. Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі - продажу, довідки - рахунку торговельних організацій, довідки митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування необхідно сплатити залежно від вартості легкового автомобіля у розмірі:

3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року, або не більше 374 550 гривень (165 х 2 270 грн, де 2 270 грн - прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2021, встановлений законом "Про державний бюджет України на 2021 рік");

4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2021 році - якщо вартість автомобіля більше 374 550 гривень, але не перевищує 658 300 гривень);

5% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2021 році - якщо вартість автомобіля перевищує 658 300 гривень).

Нагадаємо, транспортним податком у 25 тисяч гривень на рік обкладаються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить визначену законом суму.