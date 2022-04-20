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Збивають літаки. Норвегія передала Україні сотню ЗРК "Містраль"

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Осло, Середа 20 квітня 2022 09:14
Збивають літаки. Норвегія передала Україні сотню ЗРК "Містраль" Фото: ЗРК "Містраль" можуть встановлюватися на кораблі, машини і вертольоти (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Норвегія на безоплатній основі передала Україні сотню зенітно-ракетних комплексів "Містраль". Вони здатні збивати літаки і вертольоти на малих висотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Норвегії.

Як заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам, війна в Україні може затягнутися, і їй потрібна міжнародна підтримка.

"ЗРК "Містраль" - це ефективна зброя, яка вже використовується на флоті, і яка принесе велику користь Україні", - зазначив він.

В даний час Україні передали близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", які були зняті з озброєння армії Норвегії. Крім того, прийнято рішення передати 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту та іншого військового спорядження.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що Україна отримала винищувачі з інших країн.

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Норвегия ЗРК Війна Росії проти України
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