Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. Всего РФ в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Напомним, ВСУ за минувшие сутки на южном направлении уничтожили более 20 солдат армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.
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