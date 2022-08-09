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Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні вже 42 640 своїх військових (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1817 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 4076 (+6) од,
  • артилерійських систем - 964 (+4) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 133 (+1) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • гелікоптерів - 193 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
  • крилаті ракети - 185 (+3),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 87 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу на південному напрямку знищили більш як 20 солдатів армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", а також п'ять машин.

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