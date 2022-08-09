Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу на південному напрямку знищили більш як 20 солдатів армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", а також п'ять машин.
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