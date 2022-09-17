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Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

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Киев, Суббота 17 сентября 2022 09:14
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 54 250 военных убитыми (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Также наши бойцы "приземлили" вражеский самолет и три крылатых ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54250 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 2202 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4701 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1306 (+4) ед,
  • РСЗО - 312 (+0) ед,
  • средства ПВО - 168 (+0) ед,
  • самолетов - 251 (+1) ед,
  • вертолетов - 216 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3),
  • крылатые ракеты - 236 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
  • специальная техника - 121 (+0).

Напомним, что на юге украинские военные нанесли удар по пункту управления оккупантов в Херсоне.

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