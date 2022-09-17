Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 54 250 военных убитыми (Getty Images)

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Также наши бойцы "приземлили" вражеский самолет и три крылатых ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.