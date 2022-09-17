Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні проти України вже 54 250 військових вбитими (Getty Images)

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Також наші бійці "приземлили" ворожий літак і три крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.