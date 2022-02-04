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Сбитый в Беларуси "украинский БПЛА" оказался российским "Орланом", - Insider

Автор: Анастасия Рокитна

В МИД Беларуси вызывали украинского посла, обвинив Украину в запуске беспилотника на территорию страны. Он оказался российским.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Insider.

Белорусские военные утверждают, что сбили не "Орлан", как ранее отметил украинских посол, а Spectator M1 украинского производства.

"Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан"; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана", - сообщает Insider.

Что произошло

3 февраля 2022 года в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с "целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси".

По информации МИД Беларуси, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.

Реакция Украины

В украинском МИДе заявление Беларуси назвали "очередной провокацией"".

Официальный белорусский телеканал "Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, отметил: "Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси".

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