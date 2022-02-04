Збитий у Білорусі "український БПЛА" виявився російським "Орланом", - Insider

Білоруські військові стверджують, що збили не "Орлан", як раніше зазначив українських посол, а Spectator M1 українського Виробництва.

"Але формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на "Орлан"; крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцовками-вінглетами, чого немає у" Орлана", - повідомляє Insider.

Що сталося

3 лютого 2022 року в МЗС Білорусі був викликаний посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, якому заявлений рішучий протест у зв'язку з "цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

За інформацією МЗС Білорусі, 24 січня український безпілотник перетнув білоруський кордон, після чого військові примусово його посадили.

Реакція України

В українському МЗС заяву Білорусі назвали "черговою провокацією"".

Офіційний Білоруський телеканал "Білорусь 1" показав відеофрагмент зі збитим безпілотником.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим, заперечуючи запуск безпілотника українськими силовиками, зазначив: "наскільки відомо, мова йде про безпілотники "Орлан", які є тільки на озброєнні Росії та Білорусі".