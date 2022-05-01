Збили безпілотник. Названо причину ранкових вибухів в Одесі

Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили російський безпілотник над Одесою. Саме з роботою ППО пов'язані ранкові звуки вибухів у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська" .

По російському безпілотнику спрацювали зенітні ракети, ціль була успішно ліквідована.

Зокрема, інформацію про знищення російського безпілотника підтвердило Оперативне командування "Південь". Повітряну ціль збили близько 09:45.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській та Одеській областях вранці прогриміли вибухи. Зокрема, в Миколаївській області російські війська при обстрілі влучили в сховище хімічних добрив.

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