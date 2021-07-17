Сбил пешехода: стала известна причина аварии автобуса Киев-Вроцлав с 23 пострадавшими

Правоохранители уточнили, что водитель избегал наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу.

За рулем был 43-летний житель Хмельницкой области. Он управлял двухэтажным автобусом марки "Setra".

"Известно, что в салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров - жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и г. Киев. В результате ДТП в целом травмированы 23 человека",- сообщили в полиции.

Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы, 11 - с незначительными травмами находятся в Радивиловской ЦРБ.

Кроме того, семеро пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В то же время, по данным спасателей, в автобусе находилось 40 человек, 16 из них пострадали.