Збив пішохода: стала відома причина аварії автобуса Київ-Вроцлав з 23 постраждалими

Правоохоронці уточнили, що водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїзною частиною назустріч.

За кермом був 43-річний житель Хмельницької області. Він керував двоповерховим автобусом марки "Setra".

"Відомо, що в салоні окрім двох водіїв перебувало орієнтовно 58 пасажирів - жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ. Внаслідок ДТП у цілому травмувалися 23 особи", - повідомили у поліції.

Пішохід та двоє пасажирів госпіталізовані у реанімаційне відділення, іще двоє перебувають у травматології Дубенської міської лікарні, 11 - із незначними травмами знаходяться у Радивилівській ЦРЛ.

Крім того, семеро пасажирів із різними травмами госпіталізовані у Бродівську центральну міську лікарню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.

Водночас, за даними рятувальників, в автобусі перебувало 40 людей, 16 із них постраждали.