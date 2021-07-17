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Ночью перевернулся пассажирский автобус Киев-Вроцлав, 16 человек госпитализированы

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Суббота 17 июля 2021 08:39
Ночью перевернулся пассажирский автобус Киев-Вроцлав, 16 человек госпитализированы Фото: в Ровенской области перевернулся пассажирский автобус (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщению Киев-Вроцлав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Так, установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Внутри находилось 40 человек.

В результате аварии 16 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.

Ранее в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо украинцев.

Напомним, в Киеве ранее маршрутка врезалась в столб. Пострадали несколько пассажиров.

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