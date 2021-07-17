Ночью перевернулся пассажирский автобус Киев-Вроцлав, 16 человек госпитализированы
Фото: в Ровенской области перевернулся пассажирский автобус (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщению Киев-Вроцлав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Так, установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Внутри находилось 40 человек.
В результате аварии 16 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.
Ранее в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо украинцев.
Напомним, в Киеве ранее маршрутка врезалась в столб. Пострадали несколько пассажиров.