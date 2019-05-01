Сбежавший венесуэльский оппозиционер укрылся в посольстве Испании

Фото: Леопольдо Лопес с супругой (twitter.com/liliantintori)

Лопес заявил, что сочувствующие оппозиции военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который 30 апреля бежал из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на испанское Министерство иностранных дел.

Лопес вместе с женой и 15-месячной дочерью укрылся в посольстве. Ранее он заявлял, что сочувствующие оппозиции военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста.

Леопольдо Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако 8 июля 2017 года он вышел из тюрьмы. Верховный суд Венесуэлы приговорил его к домашнему аресту.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подавлении попытки государственного переворота.

По словам Мадуро, попытка госпереворота потерпела неудачу. Он также отметил, что это попытка была предпринята по инициативе бывшего мэра Каракаса и основателя социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса.

Напомним, 30 апреля ситуация в Венесуэле в очередной раз обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников выйти на улицы с целью свержения Мадуро. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро готов был покинуть страну и улететь на Кубу, но Россия его отговорила.