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Венесуельський опозиціонер-втікач сховався в посольстві Іспанії

Новини » Суспільство    01.05.2019 - 12:18
Венесуельський опозиціонер-втікач сховався в посольстві Іспанії
Фото: Леопольдо Лопес з дружиною (twitter.com/liliantintori)

Лопес заявив, що співчувають опозиції військовослужбовці звільнили його з-під домашнього арешту

Венесуельський опозиціонер Леопольдо Лопес, який 30 квітня втік з-під домашнього арешту, перебуває в посольстві Іспанії в Каракасі. Про це повідомляє агентство EFE з посиланням на іспанське Міністерство закордонних справ.

Лопес разом з дружиною і 15-місячною донькою сховався в посольстві. Раніше він заявляв, що співчуваючі опозиції військовослужбовці звільнили його з-під домашнього арешту.

Леопольдо Лопес в 2014 році очолив акції протесту в столиці Венесуели Каракасі, але був заарештований. Його засудили до 13 років в'язниці, проте 8 липня 2017 року він вийшов з в'язниці. Верховний суд Венесуели засудив його до домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про придушення спроби державного перевороту.

За словами Мадуро, спроба держперевороту зазнала невдачі. Він також зазначив, що це спроба була зроблена за ініціативою колишнього мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії "Народна воля" Леопольдо Лопеса.

Нагадаємо, 30 квітня ситуація у Венесуелі вкотре загострилася після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав прихильників вийти на вулиці з метою повалення Мадуро. Пізніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Мадуро готовий був покинути країну і полетіти на Кубу, але Росія його відрадила.

Гуайдо закликав не припиняти акції протесту проти режиму Мадуро Мадуро оголосив про придушення перевороту у Венесуелі
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