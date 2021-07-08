Сбежал из зала суда: в Харькове полиция ищет подозреваемого иностранца

Полиция Харькова объявила о розыске иностранца, который сбежал из зала суда после объявления меры пресечения. Правонарушитель выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим сбежал из под стражи после объявления меры пресечения. Мужчина сел в неустановленный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Среди личных примет отмечается:
Сейчас в Харькове введена операция "Сирена".
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