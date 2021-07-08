RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Втік із зали суду: в Харкові поліція шукає підозрюваного іноземця

Автор: Сергій Пишкін

Поліція Харкова оголосила про розшук іноземця, який втік із зали суду після оголошення запобіжного заходу. Правопорушник вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції.

47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім втік з під варти після оголошення запобіжного заходу. Чоловік сів у невстановлений автомобіль та зник у невідомому напрямку.

Серед особистих прикмет зазначається:

  • зріст понад 185 см;
  • міцної статури;
  • коротке волосся;
  • був одягнутий у чорну футболку, сині джинси та кросівки.


Наразі у Харкові введена операція "Сирена".

У випадку, якщо ви володієте інформацією стосовно місцеперебування правопорушника - звертайтесь за телефонами:

  • (057) 705-98-15;
  • 0632031916;
  • 102;

Фото: 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім (hk.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківполицияСудиностранец