Втік із зали суду: в Харкові поліція шукає підозрюваного іноземця

Поліція Харкова оголосила про розшук іноземця, який втік із зали суду після оголошення запобіжного заходу. Правопорушник вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції.
47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім втік з під варти після оголошення запобіжного заходу. Чоловік сів у невстановлений автомобіль та зник у невідомому напрямку.
Серед особистих прикмет зазначається:
Наразі у Харкові введена операція "Сирена".
У випадку, якщо ви володієте інформацією стосовно місцеперебування правопорушника - звертайтесь за телефонами: