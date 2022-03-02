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Сбербанк уходит с европейского рынка из-за оттока денежных средств

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Украина, Среда 02 марта 2022 08:41
Сбербанк уходит с европейского рынка из-за оттока денежных средств Фото: Сбербанк покидает европейский рынок (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший российский банк Сбербанк покидает европейский рынок, поскольку его дочерние компании сталкиваются с крупными оттоками денежных средств и угрозами безопасности сотрудников и имущества. Банк работал Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Банк заявил, что больше не может поставлять ликвидность европейским дочерним компаниям, но уровень его капитала и качество активов достаточны для выплат всем вкладчикам.

"В сложившейся ситуации Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с ненормальным оттоком денежных средств и угрозами безопасности своих сотрудников и филиалов", - говорится в сообщении.

Беспрецедентные шаги западных стран по изоляции экономики и финансовой системы России в связи с ее вторжением в Украину включают санкции в отношении ее центрального банка и исключение некоторых ее кредиторов из глобальной платежной системы SWIFT.

В понедельник Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что европейское отделение Сбербанка может быть закрыто после массового изъятия его депозитов, вызванного негативной реакцией на вторжение.

Сбербанк, который работает в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии имел европейские активы на сумму 13 миллиардов евро к 31 декабря 2020 года.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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