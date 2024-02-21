"Сбербанк" та "Росатом" у частці. У РФ сформували новий загін "Союз" для війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Важливі історії ".

"Перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко та перший віце-прем'єр і полпред Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв створили для участі у війні загін "Союз", - пише видання.

Так, у "Союз", зокрема, увійшли володар кубка світу з кіокусинкай (вид карате) Віктор Горн, чемпіон Японії з кікбоксингу Сергій Плеханов, чемпіон Європи з кіокусинкай Сергій Увицький, який вже ліквідований.

"Підрозділ було сформовано на базі Російського союзу бойових мистецтв (РСБМ), який очолюють Кирієнко і Трутнєв. Відомо, що у Кирієнка 6-й дан по айкідо, а у Трутнєва - 7-й з кіокусинкай. За рік, до грудня 2023 року, до загону вступило 145 осіб”, - додають розслідувачі.

За даними російського ЗМІ, навчання та злагодження бійці проходили в Російському університеті спецназу в Чечні. Його засновник, Данило Мартинов - колишній "альфівець" і помічник Рамзана Кадирова, - як і Кирієнко з Трутнєвим, є співголовою РСБМ (Російський Союз бойових мистецтв, - ред.). Командує "Союзом" співголова та виконавчий директор РСБМ Раміль Габбасов.

"Трутнєв і Кирієнко особисто стежать за тим, щоб загін був забезпечений усім необхідним", - уточнюють у статті.

Фінансування "Союзу"

За даними "Важливих історій", що посилаються на фінансові документи, після початку повномасштабної війни пожертвування РСБМ зросли в кілька разів. Якщо в 2021 році вони становили 56 мільйонів рублів, то в 2022-му - 194 мільйони рублів, а в 2023 - 384 мільйона рублів.

Найбільше у 2022-2023 роках пожертвував "Росатом" і його донька (123 мільйони рублів). На другому місці "Русгідро" (60 мільйонів рублів). За ними йдуть "Сбербанк" і "Лукойл" (по 50 мільйонів рублів) і ВТБ (25 мільйонів рублів).

Хто воює в Україні?

Раніше агентство Reuters розповіло про використання штрафбатів у російській армії. Журналісти зазначають, що відправка "бійців" до підрозділу "Шторм Z", що частково складається з колишніх в'язнів, стало способом покарання для солдатів РФ, які провинилися, які беруть участь у війні проти України. Зокрема, в Росії із завербованих на війну проти України ув'язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм Гладіатор". Він є напівтаємним.

Крім того, росіяни вербують сирійців для участі у бойових діях проти України через туристичні фірми, а військова підготовка проходить на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Нещодавно ГУР стали відомі дані 141 найманця з Сирії, яких Росія завербувала на війну проти України.