Ощадбанк погасил половину рестуктуризованих евробондов

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк заплатил кредиторам 250 млн долларов

Государственный Ощадбанк произвел выплату в сумме 250 млн долларов, что составляет 50% общего объема эмиссии еврооблигаций на 500 млн долларов, а также осуществил выплату купона. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, погашение и выплата купона віддулося согласно установленному графику в полном объеме.

Выпуск был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите в 2013 году и в 2015 году репрофільований в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало среди прочего амортизационную структуру погашения и продления конечного срока погашения до 2025 года. Остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" погасила очередную часть реструктуризированных еврооблигаций в размере 10% начальной непогашенной основной суммы долга - 50 млн долларов и выплатила купонный доход по ним.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2019 года государственный Ощадбанк выплатил 420 млн долларов в рамках погашения и выплаты процентов по еврооблигациям на 700 млн долларов.