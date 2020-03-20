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Ощадбанк погасив половину рестуктуризованих євробондів

Новини » Економіка     20.03.2020 - 15:11
Ощадбанк погасив половину рестуктуризованих євробондів
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк заплатив кредиторам 250 млн доларів

Державний Ощадбанк здійснив виплату в сумі 250 млн доларів, що становить 50% загального обсягу емісії єврооблігацій на 500 млн доларів, а також здійснив виплату купона. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначили в прес-службі, погашення та виплата купону віддулося згідно зі встановленим графіком у повному обсязі.

Випуск був здійснений Ощадбанком у вигляді нот участі у кредиті у 2013 році та у 2015 році репрофільований в рамках домовленостей із Спеціальним комітетом кредиторів відповідно до вимог Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) Міжнародного валютного фонду.

Репрофілювання випуску єврооблігацій передбачало серед іншого амортизаційну структуру погашення та продовження кінцевого строку погашення до 2025 року. Залишок основної суми буде погашено десятьма рівними частинами кожні півроку починаючи з вересня 2020 року з остаточним погашенням 20 березня 2025 року.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" погасила чергову частину реструктуризованих єврооблігацій у розмірі 10% початкової непогашеної основної суми боргу - 50 млн доларів та виплатила купонний дохід за ними.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2019 року державний Ощадбанк виплатив 420 млн доларів в рамках погашення і виплати відсотків за єврооблігаціями на 700 млн доларів.

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