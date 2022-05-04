UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сбербанк отслеживает россиян, которые жертвуют деньги на украинскую армию

Фото: Сбербанк отслеживает россиян, которые жертвуют деньги на украинскую армию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Русский Сбербанк отслеживает своих клиентов, которые передают деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Их данные банк передает в Росфинмониторинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Люди, финансирующие Вооруженные силы Украины, отслеживаются банком как самостоятельно - с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и посредством информации, поступающей от третьих лиц. По полученным сведениям проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", - говорится в письме заместителя главы финансовой организации Беллы Златкис первой замглаве комитета Госдумы РФ по образованию Яне Лантратовой.

При этом администрация банка передает информацию о переводах, которые могут идти на военные цели, в Росфинмониторинг.

"Банк рассматривает вопрос по реализации таких операций с точки зрения, предусмотренной пунктом 11 статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и направляет в Росфинмониторинг информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного закона", - сказано в документе.

К слову, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России будет включать в себя отключение Сбербанка от международной системы SWIFT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбербанк РоссииВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины