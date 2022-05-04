Сбербанк відстежує росіян, які жертвують гроші на українську армію

Російський Сбербанк відстежує своїх клієнтів, які передають гроші на потреби Збройних Сил України. Їхні дані банк передає в Росфінмоніторинг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Люди, які фінансують Збройні сили України, відстежуються банком як самостійно - з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, що надходить від третіх осіб. За отриманими відомостями проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку", - йдеться у листі заступника голови фінансової організації Белли Златкіс до першого заступника голови комітету Держдуми РФ з освіти Яни Лантратової.
При цьому адміністрація банку передає інформацію про перекази, які можуть йти на військові цілі, до Росфінмоніторингу.
"Банк розглядає питання щодо реалізації таких операцій з точки зору, передбаченої пунктом 11 статті 7 федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму" і надсилає до Росфінмоніторингу інформацію відповідно до пункту 3 статті 7 зазначеного закону", - сказано у документі.
До речі, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що шостий пакет санкцій проти Росії включатиме відключення Сбербанку від міжнародної системи SWIFT.
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