В новом пакете санкций несколько российских банков отключат от SWIFT, - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России будет включать в себя отключение нескольких крупных российских банков от международной системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News .

Европейский дипломат, посетивший Панаму, заверил, что под новые санкции попадут несколько новых российских банков. Хотя он не стал уточнять, какие это банки, несколько европейских источников указали, что в этот список будет включен "Сбербанк", на долю которого приходится 37% российского рынка.

Боррель находится с визитом в Панаме, где сегодня вместе с министрами иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна примет участие во встрече, посвященной вторжению России в Украину.