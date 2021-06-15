Ощадбанк готовят к приватизации. Часть акций может получить ЕБРР

Как отмечается в сообщении, об этом шла речь во время встречи руководства Министерства финансов Украины и руководства ЕБРР.

Основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация Ощадбанка, обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что сегодня была подана в Кабмин обновленная Стратегия развития Ощадбанка на 2021-2024 годы.

"Первоочередным приоритетом стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности", - сказал Марченко.

Также в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной раде законопроекта, направленного на вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения сотрудничества с ЕБРР, отметили в пресс-службе.